الإمارات تطلق العد التنازلي لمونديال الأندية بنسخته 18

2022/01/04 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اتحاد الكرة الإماراتي، عن إطلاق العد التنازلي لانطلاق النسخة 18 من بطولة كأس العالم للأندية “الإمارات 2021″، اعتباراً من غدٍ الأربعاء، مع تبقي 30 يوماً على افتتاح الحدث العالمي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأشار الاتحاد إلى أن جمهور وعشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم، سيكونون على موعد مميز مع البطولة، والتي تخوض فرقها المشاركة، غمار منافسات حماسية، على مدار 8 مباريات، لتقديم أفضل ما لديها والظفر بلقب بطل العالم للأندية.

ونوه الاتحاد بأن البطولة ستفتتح يوم 3 فبراير/شباط المقبل، بمواجهة تجمع بين فريقي الجزيرة، بطل دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، وبيري التاهيتي، ممثل قارة أوقيانوسيا، على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

واستعرض الاتحاد الإماراتي للكرة، الأندية المشاركة في النسخة المقبلة، وهي تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، بالميراس البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس، الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا.

وكذلك الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، مونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، ومعهم بيري التاهيتي، والجزيرة، ونوه بأن المباراة النهائية لمونديال الأندية، ستقام يوم 12 فبراير/شباط المقبل، على ستاد محمد بن زايد.

كما ألقى الاتحاد الإماراتي الضوء على عدداً من أهم مواجهات مونديال الأندية، موضحاً أن الأهلي يلتقي مونتيري، في مواجهة ثأرية تجمع بطل أفريقيا، والذي يسعى لرد اعتباره من هزيمته (1-5)، أمام بطل الكونكاكاف في نسخة عام 2013، وذلك عندما يلتقيان يوم 5 فبراير/شباط المقبل.

وأشار إلى أن المتأهل من تلك المباراة الثأرية، سيلتقي بالميراس البرازيلي مساء يوم 8 فبراير/شباط في دور نصف النهائي، بينما يلعب الهلال مع الفائز من الجزيرة وبيري التاهيتي، ويتأهل الفائز لملاقاة تشيلسي في المباراة الثانية بنصف النهائي يوم 9 من الشهر نفسه.

وتحدث الاتحاد، عن النجاح الذي حققته الإمارات في تنظيم 4 نسخ سابقة من مونديال الأندية في أعوام 2009، 2010، 2017 و2018، وعن إقامة مباريات النسخة المقبلة، في ستاد محمد بن زايد، والذي يتسع لـ37 ألف متفرج.

وأوضح الاتحاد أن ستاد محمد بن زايد، يعتبر من أكبر الملاعب في الإمارات، وسبق استضاف مباريات مونديال الأندية، إضافة إلى ستاد آل نهيان، وهو ملعب نادي الوحدة، والذي يتسع لـ 15 ألف متفرج، ويستضيف مباريات البطولة للمرة الأولى.

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