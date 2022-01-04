محافظ ديالى يكشف معلومات 'صادمة' بشأن واقعة نحر العقيد الجوراني

2022/01/04 | 14:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بنحر مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني

وقال التميمي في لقاء متلفز تابعه NRT عربية، (4 كانون الثاني 2021)، ان "المغدور مدير جوازات الأعظمية ذهب للصيد في منطقة غير مأهولة وغير ممسوكة أمنيا وأعطى فرصة للإرهابيين بالنجاح في إعتقاله وقتله وبرهن على وحشية داعش".

واضاف، ان "من نفذ عملية نحر الجوراني هو من ناحية جلولاء وكان ضابطا أمنيا وبعد عام 2014، تم طرده بفعل انتماءته لداعش ويقال ان شقيقه ضابط برتبة عميد في وزارة الدفاع حاليا ببغداد"، مؤكدا انه "بحسب الجهة الاستخبارية فأننا سنصل خلال أيام الى النتائج النهائية".

واوضح التميمي، انه "بحسب معلوماتي فان الجوراني كان من المقاتلين الأشداء ضد داعش وسجله حافل بذلك لهذا فقد اتخذوا هذا الإجراء بحقه وقتلوه نحرا وغدرا إنتقاما لبطولاته ضد الارهاب".

ولفت، الى ان "أغلب الدواعش من أبناء المناطق المجاورة من سد وتلال حمرين وعددهم بحدود العشرات"، متابعا انه "لدينا جميع البيانات الخاصة بالارهابيين وقسم من أطلق سراحهم بضغط سياسي بحجة المخبر السري وعادوا الى ممارسة أعمالهم الارهابية".

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