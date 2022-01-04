بعد تسببها بوفاة شخص.. تضارب في التصريحات بشأن القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة ببغداد

2022/01/04 | 14:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من مديرية حماية المنشآت في مدينة الطب، الثلاثاء، من القبض على فتاة تنتحل صفة "طبيبة" في بغداد، فيما نفت وزارة الصحة تلك الأنباء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، انه "بعد المتابعة الحثيثة من قبل قوة حماية مجمع مدينة الطب لأحدى النساء التي انتحلت صفة طبيبة في قسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠ والتي وردت بحقها شكوى من من ذوي أحد المتوفيين".

واضاف البيان، انه "بعد تعميم صورتها واوصافها على المنتسبين كافة والتأكيد على محاولة القبض عليها حال التعرف عليها، تمكنت مفارز مديرية حماية المنشأت والشخصيات من ملاحظتها والتحفظ عليها من قبل احد المنتسبين وهي ترتدي الزي الخاص بالأطباء وهي تحاول الدخول لقسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي مدعية بأنها طبيبة ولديها حالة مستعجلة وبصحبتها شخصين اثنين".

واوضح، انه "بعد التعرف عليهم تم تقديم شكوى اصولية بحقم من قبل ادارة مستشفى بغداد التعليمي المتمثلة بممثلها القانوني في مركز شرطة مدينة الطب بعد تسليمها اصوليا الى المركز أعلاه".

وفي وقت لاحق، نفت وزارة الصحة، وجود أي صحة للاخبار المتداولة بشأن القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة في مدينة الطب.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في تصريح تابعه NRT عربية، (4 كانون الثاني 2022)، ان "الاخبار المتداولة حول القاء قوة من مديرية حماية المنشآت في مدينة الطب القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة تقوم بإجراء عمليات داخل المستشفى منذ اكثر من سنة وتسببت بقتل احد المواطنين عارية عن الصحة"، داعيا "وسائل الاعلام الى اعتماد المصادر الرسمية في تناول المعلومات".

N.A

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