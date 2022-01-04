الصحة العالمية تحدد الجزء الذي يصيبه أوميكرون في الجسم وتتحدث عن

2022/01/04 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن الأدلة تظهر أن متحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي ظهر للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، يصيب الجهاز التنفسي العلوي، بحسب رويترز.

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