مصدر في الاطار التنسيقي: برئاسة المالكي .. اجتماع قريب بين الاطار والكتلة الصدرية في الحنانة

2022/01/04 | 14:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو الاطار التنسيقي عائد الهلالي، عن عقد اجتماع قريب بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية في الحنانة، بمدينة النجف.وقال الهلالي: ان “هناك جلسة ستعقد يوم غد أو بعد غد، بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية في الحنانة بمدينة النجف”.وأوضح … Readmore

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