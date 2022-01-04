2022/01/04 | 14:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ▪️الآن.. الحلبوسي يصل إلى الحنانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/04 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (▪️الآن.. الحلبوسي يصل إلى الحنانة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (▪️الآن.. الحلبوسي يصل إلى الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).