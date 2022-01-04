الكشف عن نتائج حوار حزب بارزاني مع التيار الصدري

2022/01/04 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الاثنين، عن نتائج حوار الديمقراطي مع وفد التيار الصدري.وقال عمر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحوار الأخير مع التيار الصدري مهم جدا بكونه الكتلة السياسية الأكبر في البرلمان المقبل".وأضاف أنه "حتى الآن لم نتحالف مع كتلة معينة ولكن نأمل من التحالف الشيعي حسم موقفه بشكل رسمي، ونحن مطالبنا واضحة هي الحفاظ على التوافق والشراكة في الحكومة المقبلة".

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