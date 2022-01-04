اسعار النفط ترتفع قبل اجتماع كبار المنتجين وتوقعات التزامهم بخطط زيادة الامدادات

2022/01/04 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع من المتوقع أن يلتزم فيه كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات في شباط/ فبراير، في الوقت الذي لم يؤد فيه ارتفاع الإصابات بكوفيد -19 إلى عمليات إغلاق في أكبر الدول المستهلكة للوقود حتى الآن.… Readmore

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