رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي يصل إلى الحنانة

2022/01/04 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس تحالف “تقدم” محمد الحلبوسي، إلى مدينة بمحافظة النجف الأشرف للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وسبق للسيد الصدر أن زار الحلبوسي في بغداد في الرابع من تشرين الثاني من العام الماضي، حيث بحث الطرفان المشهد السياسي وتفاهمات تشكيل الحكومة الجديدة.

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