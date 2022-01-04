التيار الصدري يؤكد للديمقراطي الكردستاني ضرورة تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية

2022/01/04 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس اللجنة الصدرية المفاوضة حسن العذار، اليوم الثلاثاء، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارازاني خلال زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان.‏

ورحب البارازاني بزيارة رئيس وأعضاء الوفد الصدري المفاوض ، معربًا عن “‏إعتزازه بحضور الشيخ العذاري إلى إقليم كوردستان”.

وشدد العذاري على ضرورة “تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بمشاركة الكتل النيابية الفائزة وأيضًا إيجاد معارضة قوية تحت قبة البرلمان”.

وجرى اللقاء وسط أجواء إيجابية متفائلة فضلاً عن تأكيد الطرفان على أهمية وضع النقاط على الحروف والسعي الحثيث لإنقاذ الوطن.‏

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