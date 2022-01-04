2022/01/04 | 14:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مشاريع شركة توتال الفرنسية في العراق، فيما كشفت عن القيمة الاستثمارية لها.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "شركة توتال …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط العراقية تكشف عن 4 مشاريع استثمارية مع توتال الفرنسية بـ27 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط العراقية تكشف عن 4 مشاريع استثمارية مع توتال الفرنسية بـ27 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).