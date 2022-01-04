2022/01/04 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدادي/المركز الخبري الوطني عقدَ الاتحادُ العراقي لكرةِ القدم، ظهر اليوم الثلاثاء ، في مقره، المؤتمرين الفني والأمني لمباراةِ الزوراء والشرطة التي ستقامُ يوم غدٍ الأربعاء في تمامِ الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة في ملعب الشعبِ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد زي كلاسيكو بغداد المركز الخبري الوطني.

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