الاتصالات تستعين بخبرة المصريين بشأن مشروع القمر الصناعي

2022/01/04 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن أبرز ميزات مشروع (الفايبر تو هوم)، فيما أشارت الى الاستعانة بخبراء مصريين بشأن مشروع القمر الصناعي.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، للوكالة الرسمية وتابعه ” […]

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