مقتل نحو 200 عنصر من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية قرب مأرب

2022/01/04 | 14:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقعت معارك اندلعت في عدد من الجبهات في محافظتي شبوة والبيضاء القريبتين من مأرب في اليمن نحو 200 قتيل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية.واشتد القتال في الأسابيع الأخيرة في المحافظتين المحاذيتين … Readmore

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