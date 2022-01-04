الياسري يعلن موافقة الكاظمي على استقالته من منصب محافظ النجف

2022/01/04 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على طلب استقالته.

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