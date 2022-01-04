مقاعدها مصنوعة من الفطر.. مرسيدس تكشف عن سيارة كهربائية خارقة

2022/01/04 | 15:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول شركة مرسيدس الألمانية إن سيارتها النموذجية الجديدة بالكامل يمكن أن تقطع مسافة 620 ميلًا في شحن واحد.كما أن مقاعد السيارة مصنوعة من ألياف الفطر ومن مواد أخرى معاد تدويرها.

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