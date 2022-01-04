الداخلية ترد على الصحة وتؤكد اعتقال الطبيبة المزيفة

2022/01/04 | 15:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد التعرف عليهم تم تقديم شكوى اصولية بحقم من قبل ادارة مستشفى.

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