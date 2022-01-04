حجزه والده وزوجته.. صبي متهم بالشذوذ الجنسي يفارق الحياة في ديالى

2022/01/04 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

فارق صبي يبلغ من العمر 13 عاما، اليوم الثلاثاء، الحياة في محافظة ديالى بعد حجره في غرفة من قبل والده وزوجته.

وقال مصدر امني لـ( بغداد اليوم )، ان "صبي يبلغ من العمر 13 عاما يسكن ديالى المقدادية _ حي النضال توفي صباح اليوم بسبب قيام والده وزوجة والده بحجزه بغرفة في الطابق العلوي لمدة طويلة".

واضاف ان "المعلومات الأولية تشير إلى اتهام المجنى عليه بالشذوذ الجنسي"، مبينا انه "تم نقل الجثة إلى مستشفى المقدادية العام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق والده من قبل قسم شرطة المقدادية -مركز شرطة المقدادية لصدور امر توقيف بحقه وفق المادة (٤٠٥ ق ع)".

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