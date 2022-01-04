2022/01/04 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي حامد الموسوي، اليوم الثلاثاء، موافقة الاطار على تشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية، فيما حدد شرطاً لحصول هذا الأمر.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك سعي من قبل أطراف مختلفة لتقريب وجهات النظر بين الإطار والتيار وحسم النقاط الخلافية قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد".

وأضاف، أن "الإطار يتفق مع التيار فيما يخص تشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية ولكن بشرط ان تكون لها قاعدة برلمانية قوية لتتمكن من تحقيق برنامجها الحكومي "مشيراً إلى أن "تشكيل حكومة بقاعدة برلمانية ضعيفة لن يطول عمرها ولن تحقق مطالب الشعب العراقي والقوى السياسية التي تطمح بتقديم شيئ جديد خلال الدورة النيابية الخامسة".

وتابع الموسوي، ان "اتفاق الإطار والتيار سيحقق القاعدة البرلمانية القوية كما يتناغم هذا الاتفاق مع رؤى القوى السنية والكردية".

وأشار إلى ان "القوى الصغيرة الفائزة في الانتخابات ستشكل معارضة وطنية في البرلمان تقابلها حكومة شاملة لكل المكونات وتمثل حكومة الأغلبية الوطنية التي يشترك فيها الإطار والتيار".

وبشأن لقاء قادة الإطار مع الصدر أكد الموسوي، ان "هذا اللقاء مهم جداً في حسم نقاط الخلاف بين الطرفين "مرجحاً "حصول الاتفاق النهائي في الساعات الأخيرة قبيل عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب حيث ستكون هنالك مفاجأة في البرلمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يحدد شرطاً للموافقة على تشكيل حكومة الأغلبية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يحدد شرطاً للموافقة على تشكيل حكومة الأغلبية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).