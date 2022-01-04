الياسري يعلن موافقة الكاظمي على طلب استقالته من منصبه

2022/01/04 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف – واع

أعلن محافظ النجف الاشرف المستقيل لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، عن قبول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقالته من منصبه.

وقال الياسري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "اعلن اليوم وصول موافقة رئيس الوزراء على طلبي باعفائي من منصب محافظ النجف الاشرف"، مبينا انه "طيلة الفترة الماضية عملت بكل حرص وتفان واخلاص ما يحقق مصلحة النجف الاشرف اولا واخيرا والحفاظ على قدسيتها وابنائها ودمائهم واملاكهم الخاصة وأتأمل ان اكون قد وفقت في تحقيق ذلك".

واضاف ان "اكثر من خمسة اعوام تحملت المسؤولية في ادارة الحكومة المحلية اخرجت المحافظة من الكثير من الازمات المالية الصعبة التي عصفت بالبلاد ونقص الخدمات وأزمة حظر التجوال في كورونا"، مشيرا الى ان "عجلة العمل والاعمار لم تتوقف واصبحت النجف الاشرف يشار لها بالبنان من بين كل محافظات العراق بخدماتها ومشاريعها وحرصت على ان تكون هذه المشاريع وفق معايير النزاهة والشفافية حفاظا على الامانة الادارية والقانونية والشرعية تجاه اموال النجف".

وبين انه "رغم كل التحديات التي واجهت الحكومة المحلية طيلة فترة تسلمي الادارة استطعنا ان نعبر الى بر الامان واستطعنا ان نصل بالنجف الى مرحلة الاستقرار والتطور والتفكير نحو مدينة متطورة وفق الامكانيات المتطورة"، موضحا انه "خلال الاعوام القليلة القادمة ستكون النجف وفق الخطط الخمسية التي وضعت لها والتي نأمل من المحافظين القادمين اكمال المشوار فيها وستكون النجف مدينة متكاملة الخدمات".

وقدم محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، في 24 كانون الأول الماضي، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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