القبض على متهمين بالاحتيال والسرقة في بغداد

2022/01/04 | 15:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين بالاحتيال والسرقة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارز مكتب مكافحة إجرام أبي غريب تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بالاحتيال على المواطنين وابتزازهم بمبلغ 4 آلاف دولار من خلال إيهامهم بوجود أوامر قبض صادرة بحقهم، حيث …

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