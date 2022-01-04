الديمقراطي الكردستاني يرهن موقفه من الحكومة الجديدة بنتائج مباحثات

2022/01/04 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رهن الحزب الديمقراطي الكردستاني،

اليوم الثلاثاء، موقفه من تشكيل

الحكومة الاتحادية الجديدة بمخرجات

المباحثات بين القطبين السياسيين للقوى

الشيعية في العراق المتمثلة بالتيار

الصدري، والإطار التنسيقي.

وق

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