طبيبة وهمية تسببت بكارثة.. جدل وتراشق بيانات بين الصحة والداخلية !

2022/01/04 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

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أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن

القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة في

مدينة الطب.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بعد المتابعة الحثيثة من

قبل قوة حماية مجمع مدينة الطب لأحدى

ال

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