رئيس الوزراء يوافق على إستقالة محافظ النجف

2022/01/04 | 15:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري من منصبه.وأعلن الياسري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس الوزراء وافق على طلبي باعفائي من منصب محافظ النجف “.وبين الياسري، انه “طيلة الفترة الماضية عملت بكل حرص وتفان واخلاص ما يحقق مصلحة النجف الاشرف …

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