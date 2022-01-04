“سبايدر مان” ينهي 2021 بمزيد من النجاح

2022/01/04 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهت هوليوود عام 2021 بمزيد من النجاح في شباك التذاكر لفيلم “سبايدرمان: نو واي هوم” أو “الرجل العنكبوت: لا طريق للمنزل”.

وتصدر الفيلم شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي وأصبح بالفعل من بين أعلى الأفلام ربحا على الإطلاق.

لكن حتى مع كل هذا النجاح لفيلم “سبايدرمان” فإن صناعة السينما تتجه إلى عام 2022 مع وجود الكثير من الأسباب لكل من التفاؤل والقلق بعد عام شهد إجمالي إيرادات تذاكر ضعف ما كانت عليه في عام 2020، ولكنها لا تزال بعيدة عن مستوى فترة ما قبل الجائحة.

وبدأت معظم دور السينما العام مغلقة الأبواب لكنها أنهته بنجاح كبير.

وحقق فيلم “سبايدرمان: نو واي هوم” أحدث جزء في السلسلة التي تنتجها سوني بالتعاون مع مارفل نحو 52.7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع ليصل إجمالي إيراداته خلال الثلاثة أسابيع في أمريكا الشمالية إلى 609.9 مليون دولار، وبهذا يحتل الفيلم المرتبة العاشرة على الإطلاق في أمريكا الشمالية.

كما حقق 1.37 مليار دولار عالميا، وهو ما يجعله يتفوق على فيلم “بلاك بانثر” أو “النمر الأسود” ويجعله يحتل المرتبة الثانية عشر بين أعلى الأفلام ربحا على مستوى العالم.

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