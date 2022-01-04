الكاظمي يوافق على اقالة الياسري ويكلف الكرعاوي بإدارة المحافظة

2022/01/04 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء ، موافقته على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري وتكليف هاشم الكرعاوي بإدارة مهام المحافظة

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