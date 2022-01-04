الكشف عن مكان انطلاق الطائرتين اللتين استهدفتا قاعدة 'عين الأسد'

2022/01/04 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت معلومات امنية، حول مكان انطلاق الطائرتين اللتين استهدفتا قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار.

وقالت مصادر لوسائل اعلام عربية، تابعها NRT عربية، (4 كانون الثاني 2021)، إن "الطائرتين اللتين استهدفتا القاعدة، انطلقتا من جزيرة جبة في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار".

وأضافت، أن "الطائرتين بدائيتي الصنع"، لافتة إلى أن "الطائرتين كانتا باتجاه قوات التحالف الدولي في القاعدة".

وأفاد مراسلنا، الثلاثاء، بسقوط طائرتين مسيرتين قرب قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وذكر مراسل NRT عربية، (4 كانون الثاني 2022)، ان "منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من اسقاط طائرتين مسيرتين في محاولة لاستهداف قاعدة عين الاسد في الانبار".

كما اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، باستهداف قاعدة عين الاسد في الانبار.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، انه "تم استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، فجر اليوم، بطائرتين مسيرة"، لافتا الى انه "تم إسقاطهما خارج محيط القاعدة، دون خسائر".

"RT عربية"

N.A

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