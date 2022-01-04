2022/01/04 | 15:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، مبادرة "نوابغ العرب".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتسعى المبادرة للإشراف على النوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات، ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، في مسعى إلى تعظيم أثرهم الإيجابي بالمنطقة.

وتهدف مبادرة "نوابغ العرب" إلى تحديد أهم 1000 نابغة عربي، خلال 5 سنوات، في مسارات رئيسية تشمل الفيزياء والرياضيات، والبرمجيات وعلوم البيانات، والاقتصاد، والجامعات والأبحاث العلمية وغيرها، ودعمهم علمياً وبحثياً.

وأعلن بن راشد تخصيص 100 مليون درهم، وتشكيل لجنة تتألف من أربعة وزراء لوضع منظومة متكاملة للإشراف على النوابغ العرب، كما قال إن متحف المستقبل، المعلم العالمي الجديد، سيكون المركز الرئيس لهذا الحراك العربي الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن راشد يطلق مبادرة ’نوابغ العرب’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد بن راشد يطلق مبادرة ’نوابغ العرب’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).