بينها بلد عربي واحد فقط.. قائمة بأفضل الوجهات لزيارتها في عام 2022

2022/01/04 | 15:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح السفر أكثر صعوبة مما كان عليه في السابق، إذ يُعاد افتتاح الحدود مؤقتاً فقط لنغلق مرّة أخرى.واستُبدلت تأشيرات الدخول التي كانت بسيطة بأكوام من المعاملات الورقية.وإليكم أفضل الوجهات التي يمكنك زيارتها في عام 2022 عندما تسنح الفرصة.

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