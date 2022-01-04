2022/01/04 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تصدر توضيحًا بشأن الرواتب المتراكمة لذوي الإعاقة المركز الخبري الوطني.

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