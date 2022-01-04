حزب يحدد اطراف الكتلة الأكبر ويكشف موعد الإعلان عنها - عاجل

2022/01/04 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، اطراف الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب، فيما كشف عن موعد اعلان الكتلة الاكبر بشكل رسمي.

وقال القيادي في الحزب علي الفيلي خلال حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "لقاء وفد الكتلة الصدرية مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني يأتي في إطار الترتيبات لإعلان الكتلة الأكبر".

واضاف الفيلي، أن "الجلسة الأولى للبرلمان يمكن أن تشهد إعلان الكتلة الأكبر، واطرافها ستكون الكتل الكبيرة الفائزة من المكونات الثلاثة (الشيعة والسنة والكرد)، ويمكن أن تلتحق بها الكتل الصغيرة أيضا".

واستدرك: "لكن لغاية الآن لا يوجد أي أمر مؤكد بشأن هذه التحالفات، لكننا أمام استحقاقات دستورية فيما يخص الرئاسات الثلاث، ولهذا فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل حفاظا على السلم المجتمعي".

وطالب "البيت السياسي الشيعي"، بأن "يفك العقد لتتضح الرؤية للمشاركة في العملية السياسية".

وكان وفد التيار الصدري برئاسة حسن العذاري، وصل أمس الاثنين، الى أربيل، وبحسب بيان صدر عن الكتلة الصدرية، فإن الوفد بحث مع رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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