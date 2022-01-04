مقتدى الصدر يوحد الصف بزيارة وفد التيار إلى أربيل لحسم معركة تشكيل الحكومة

2022/01/04 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

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على طريق صناعة الحكومة الجديدة وتحديد ملامح شخصية رئيس الوزراء المقبل، تتسارع اللقاءات التي يجريها وفد التيار الصدري ذو الكتلة الأكبر في عدد المقاعد بالبرلمان، تتسارع قبيل انعقاد الجلسة الأولى لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تقرر شكل المرحلة المقبلة.

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