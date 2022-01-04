2022/01/04 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيجتمع في 24 يناير(كانون الثاني) الجاري للتصويت على اختيار رئيس جديد للدولة، ليحل محل الرئيس المنتهية ولايته، سيرجيو ماتاريلا.

وقد تكون لانتخاب رئيس جديد تداعيات كبيرة على مستقبل حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي التي تحاول احتواء موجة الإصابات بفيروس كورونا.

وأبدى دراغي رغبته في تولي الرئاسة لينهي بذلك فترة حكومته التي استمرت 11 شهراً، ويترك البلاد إما لتنصيب رئيس وزراء جديد أو إجراء انتخابات جديدة مبكرة قبل عام من الموعد المحدد.

ولا يوجد ما يضمن حصول دراغي محافظاً البنك المركزي الأوروبي السابق على هذا المنصب، ويعد سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء أربع مرات، الخيار الأول لأحزاب يمين الوسط في إيطاليا.

ومن الشخصيات الأخرى التي لديها فرصة رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كاسيني، ورئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو، ووزيرة العدل الحالية مارتا كارتابيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان الإيطالي ينتخب رئيساً جديداً للبلاد في 24 كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان الإيطالي ينتخب رئيساً جديداً للبلاد في 24 كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).