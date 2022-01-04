الغزي ووزير العدل يبحثان آلية تطبيق برنامج الحوكمة الإلكترونية بدوائر التسجيل العقاري

2022/01/04 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ووزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الثلاثاء، آلية تطبيق برنامج الحوكمة الإلكترونية بدوائر التسجيل العقاري.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير العدل سالار عبد الستار، بحضور رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس سكرتارية اللجنة العليا للحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى المدير العام للدائرة الإدارية في وزارة العدل".

وأضافت أن "الجانبين بحثا آلية تطبيق برنامج الحوكمة الإلكترونية على دوائر الكتاب العدول والتسجيل العقاري، الذي أطلقه مركز البيانات الوطني على الدائرتين، وإسهامه في تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بإنجاز معاملات المواطنين، وكذلك عرض إمكانية إدخال دوائر الوزارة المتبقية التي لها تماس مباشر مع المواطنين، ضمن البرنامج".

وتابعت أنه "تمت مناقشة معالجة الإجراءات الإدارية للحراس الإصلاحيين ممن أنهيت خدماتهم، وشملوا بقرار العفو الصادر بحقهم وأغلقت الدعاوى القضائية، بالتنسيق مع وزارتي العدل والمالية ومجلس الخدمة الاتحادي".

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