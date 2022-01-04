2022/01/04 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بشأن الرواتب المتراكمة لذوي الإعاقة.وذكر بيان للوزارة تلقاه” المركز الخبري الوطني “،أن “المشمولين بالرواتب للسنوات السابقة (2016-2017-2018) غير المستلمين ،وهم ما يطلق عليهم (بالمتراكم) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من العمل بشأن الرواتب المتراكمة لذوي الإعاقة المركز الخبري الوطني.

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