التيار الصدري: بحثنا مع بارزاني وضع النقاط على الحروف

2022/01/04 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصح التيار الصدري، اليوم الثلاثاء،

عن تفاصيل مباحثاته مع رئيس حزب

الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني

خلال اللقاء الذي جمعه في اربيل .

وقال التيار الصدري في بيان، إن "رئيس

الوفد المفاوض حسن العذاري ا

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