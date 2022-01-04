2022/01/04 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.

ظهرت المقالة كورونا في العراق..



8 وفيات وأكثر من 300 إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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