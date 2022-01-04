توضيح حكومي بشأن الرواتب المتراكمة لهذه الفئة

2022/01/04 | 16:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، بشأن الرواتب المتراكمة لذوي الإعاقة.

وذكر بيان للوزارة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 كانون الثاني 2021)، أن "المشمولين بالرواتب للسنوات السابقة (2016-2017-2018) غير المستلمين ،وهم ما يطلق عليهم (بالمتراكم)".

واضاف البيان، ان "الهيئة اعتمدت إجراءات الشمول كافة واستلموا رواتبهم لأول مرة في العام 2019، لهذا تم احتساب المتراكم لهم من الشهر الذي يلي تاريخ التقرير الطبي وغير هؤلاء المذكورين غير مشمولين بالمتراكم".

N.A

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