مطار بغداد تحت القصف.. هجمات تفتح نار التصفيات الخارجية

2022/01/04 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

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مجددا يخسر العراق ثمار جهوده الدبلوماسية بتكرار هجمات المسيرات سيما على مطار بغداد الدولي أهم مرافق الدولة، وهو ما يعزز فرضية تصفية الحسابات على أرض العراق بعد تصريحات ايران الانتقامية لاغتيال سليـ ـماني.

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