ارتفاع شبه عمودي.. الولايات المتحدة تسجل مليون إصابة بكورونا في يوم

2022/01/04 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا، الاثنين، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز، في وقت تتفشى المتحورة أوميكرون بوتيرة متسارعة.

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