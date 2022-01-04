الحريري بعد هجوم نصرالله على السعودية: أعلم أنك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم

2022/01/04 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الثلاثاء، على الهجوم الذي شنه الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصرالله على المملكة العربية السعودية.

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