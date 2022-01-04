حق العودة من منظور المجتمع المدني - محسن ابو رمضان

2022/01/04 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان مر على واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي بالقرن العشرون و والمجسدة بهجرة عام 1948 ثلاث وسبعون عاما من قبل العصابات الصهيونية بوسائل الارهاب والعنف والتي كانت مجسدة بعصابات "شتيرن ,بالماخ, الهاغانا" والذين أسسوا بعد تأسيس دولة إسرائيل من خلال اندماجهم ووحدتهم الجيش الإسرائيلي.



قامت هذه العصابات قبل عام 1948 بالعديد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني بهدف الترويع دفعا للتهجير أبرز هذه ......





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