2022/01/04 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصدر امني: ضبط ٦٣ ختم مزور يستعمل لتزوير معاملات دائرة التسجيل العقاري في الزهور بشعبه الأربعة إضافة إلى وكالات مزورة وسندات عقارات فارغة واغلفة اضابير لبعض العقارات اصلية تم رفعها من واجهات الاضابير واستبدالها بمزورة إضافة إلى أختام تعود لعدد من الدوائر التي لها علاقة بنقل ملكية العقار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 63 ختماً مزوراً يستخدم لتزوير معاملات دائرة التسجيل العقاري بنينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 63 ختماً مزوراً يستخدم لتزوير معاملات دائرة التسجيل العقاري بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).