الصحة تسجل 318 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 318 اصابة بـ وباء كورونا و 326 حالة شفاء اضافة الى وفاة 8 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-
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