الصحة تسجل 318 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2022/01/04 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 318 اصابة بـ وباء كورونا و 326 حالة شفاء اضافة الى وفاة 8 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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