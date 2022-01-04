الصحة توضح بشأن فتاة إنتحلت صفة طبيبة

2022/01/04 | 16:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الانباء عن القبض على فتاة انتحلت صفة طبيبة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية، ان “الاخبار المتداولة حول القاء قوة من مديرية حماية المنشآت في مدينة الطب القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة تقوم بإجراء عمليات داخل المستشفى منذ أكثر من سنة …

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