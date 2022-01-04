سعر الغاز في أوروبا يتجاوز 1100 دولار لكل ألف متر مكعب

2022/01/04 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت معطيات بورصة ICE في لندن، بأن قيمة

العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد

انخفاضها إلى أقل من 800 دولار لكل ألف

متر مكعب في اليوم الماضي، تنمو الآن

بنسبة 17٪ لتتجاوز 1100 دولار.

وبلغت قيمة العقود،

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