2022/01/04 | 16:29 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع كبير بإصابات كورونا وكسر حاجز الألفي إصابة في السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ارتفاعا كبيرا بحالات الإصابة الجديدة
بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2585 حالة
إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في
المملكة ليصبح الإجمالي 5
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع كبير بإصابات كورونا وكسر حاجز الألفي إصابة في السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع كبير بإصابات كورونا وكسر حاجز الألفي إصابة في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).