ارتفاع كبير بإصابات كورونا وكسر حاجز الألفي إصابة في السعودية

2022/01/04 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء،

ارتفاعا كبيرا بحالات الإصابة الجديدة

بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2585 حالة

إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في

المملكة ليصبح الإجمالي 5

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