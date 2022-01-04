أول دولة عربية تسجل حالة وفاة بمتحور

2022/01/04 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصحية في المغرب، اليوم

الثلاثاء، أول حالة وفاة لامرأة مصابة

بمتحور "أوميكرون".

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ

الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ

المرابط، إن عدد الوفيات بدأ يرتفع

تد

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