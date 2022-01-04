2022/01/04 | 16:40 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 4 يناير 2022 | 04:34 مساءً

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كمبش يبحث مع شيوخ عشائر الانبار وخطبائها تفعيل المصالحة المجتمعية ومحاربة الظواهر السلبية في المجتمع

استقبل معالي رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش ، وفداً من علماء وشيوخ عشائر محافظة الانبار وخطبائها ، ووفداً من مديرية الوقف السني في الانبار .

ورحب كمبش بالوفد الزائر، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى الحملة التي يقوم بها ديوان الوقف السني في إعادة إعمار المساجد ، فضلا عن تدريب الكوادر الدينية وتأهيلها من خلال اشراكها في الدورات المتخصصة .

كما شدد كمبش على ضرورة تفعيل المصالحة المجتمعية ومحاربة الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع.

بدوره قدم شيخ عشيرة البو فهد شكره وتقديره لرئيس الديوان، مثمناً دوره الكبير في المصالحة الوطنية وإعادة بناء مساجد المدينة وتأهيلها .

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