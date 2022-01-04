منظمة مختصة تكشف حصيلة صادمة للعنف ضد الرجال بإقليم كردستان في 2021

2022/01/04 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت منظمة "اتحاد رجال كردستان"، الثلاثاء، إنها تسلمت 521 شكوى تتعلق بالعُنف ضد الرجال قُدّمت العام الماضي 2021، وإن ستة رجال قُتلوا على يد زوجاتهم في الإقليم.

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وقال برهان فرج رئيس "اتحاد رجال كردستان"، في مؤتمر صحفي ترجمه "ناس كورد"، إنه "تم تقديم 521 شكوى عنف ضد الرجال في إقليم كردستان العام الماضي، من قبل زوجاتهم".

وأضاف "كما أنهى 68 رجلا حياتهم وانخفضت الإحصاءات مقارنة بعام 2020، حيث وصلت حالات الانتحار عند الرجال 91 حالة انتحار العام الماضي".

وأشار إلى أنه "في العام الماضي قُتل ستة رجال على يد زوجاتهم بمساعدة آخرين".

وبين قائلاً "بشكل عام، منذ عام 2014، قتل 48 رجلاً على أيدي أزواجهم أو بمساعدة آخرين".

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